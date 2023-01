Palazzo ex delegazione, le associazioni devono lasciare i locali a marzo

Le associazioni ospiti nei locali del palazzo ex delegazione comunale di Grottammare, in zona Ischia, dovranno lasciarli entro la fine di marzo prossimo per consentire i lavori di adeguamento necessari ad ospitare alcune classi della vicina scuola di via Dante Alighieri. Il Comune di Grottammare ha ottenuto finanziamenti, per un importo complessivo di 2.815.726,98 euro per la messa a norma antisismica della scuola di via Dante Alighieri e di via Marche. Si tratta di lavori che non possono essere eseguiti con la presenza degli alunni nelle classi, che dovranno essere spostate altrove. E’ sorta così la necessità di individuare spazi molto prossimi all’ubicazione dei plessi scolastici per consentire il regolare svolgimento delle lezioni per l’anno scolastico 2023-2024. Poiché i lavori dovranno essere appaltati entro il 21 maggio di quest’anno, si rende necessario liberare in anticipo tutti i locali del palazzo per eseguire i lavori di adeguamento necessari ad accogliere le classi già dall’inizio del prossimo anno scolastico. Nell’ultima riunione la Giunta ha stabilito che i locali della delegazione comunale devono essere a disposizione dell’Amministrazione dal primo aprile; di consentire, su apposita richiesta delle associazioni utilizzatrici, la proroga di tre mesi entro i quali i locali dovranno essere lasciati liberi per l’esecuzione dei lavori che saranno realizzati dall’Amministrazione; di stabilire per i tre mesi di proroga l’utilizzo gratuito con esenzione dal pagamento del canone ricognitorio e di rimborsi spese per utenze.