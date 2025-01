Palazzo Guiderocchi a 5 stelle e riapertura dell’hotel Gioli

Tra le sfide che la giunta Fioravanti punta a vincere nel 2025 c’è anche quella del turismo. "I dati sono in crescita e accogliamo visitatori sia d’estate che in inverno – ha commentato Fioravanti –. Basti pensare al fatto, ad esempio, che per tutto il periodo natalizio era difficile trovare un parcheggio in centro, tanto che a Torricella c’è stato ogni giorno il sold out. Questo significa che la città è attrattiva e potenzieremo la rete delle strutture ricettive". A tal proposito, è stato già avviato il percorso di trasformazione di Palazzo Guiderocchi in un hotel a 5 stelle. Il progetto prevede l’installazione di una struttura in vetro e acciaio nel chiostro interno, tale da isolare il grande vano dalle intemperie, nonché la riapertura dell’antico passaggio di collegamento tra il chiostro e il cortile, con quest’ultimo che diventerà un piccolo giardino. Ma queste sono solo alcune delle migliorie che verranno apportate. Inoltre, riaprirà anche lo storico Hotel Gioli, in viale De Gasperi. La famiglia Faraotti ha rilevato l’edificio, con l’intenzione di riportarlo al suo antico splendore. Il progetto è in fase di definizione e i lavori entreranno nel vivo nel corso del 2025: quello che si può anticipare è che sarà un 4 stelle superior e che la gestione sarà diretta dalla stessa famiglia Faraotti. L’operazione, dal punto di vista della crescita turistica registrata nell’ultimo periodo, amplierà l’offerta alberghiera con una proposta di livello qualitativo alto che si farà apprezzare dai tanti visitatori che si affacciano nella città di travertino. "Sono contento che sia stata condivisa quella che era anche la mia idea: e cioè fare in modo che il Gioli continuasse ad avere, anche in futuro, finalità ricettive – ha ribadito Fioravanti -. La rinascita dell’hotel permetterà non solo di incrementare il numero di camere a disposizione dei visitatori, ma rappresenterà un’ulteriore opportunità di rilancio turistico ed economico per la nostra città". A proposito di alberghi, infine, ne verrà realizzato un altro, del tutto nuovo, nei pressi della motorizzazione, con ulteriori 95 camere a disposizione dei turisti. In centro storico, poi, l’amministrazione comunale ha deciso di limitare l’apertura di attività legate al food tra piazza del Popolo e piazza Arringo. "Stiamo studiando incentivi per stimolare investimenti diversificati", ha concluso il sindaco.

m.p.