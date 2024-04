Palazzo Paradisi dopo la torre. Matricardi: "Partito il cantiere"

La cultura è sempre più il filo conduttore dello sviluppo di Montalto e del suo territorio. In tale direzione si sta muovendo l’amministrazione comunale che ha deciso di investire importanti risorse. Dopo la Torre Civica, ora sono in corso anche i lavori a Palazzo Paradisi, nell’ambito del progetto di rigenerazione ’Metroborgo MontaltoLab’. "Oltre alle numerose attività culturali e di sensibilizzazione della comunità, che stiamo già attivando da mesi, è stato avviato da un punto di vista strutturale anche il cantiere progettuale di Palazzo Paradisi, con lavori destinati al completamento dell’ultimo piano e alla realizzazione di nuovi ed efficienti locali polifunzionali" afferma il sindaco Daniel Matricardi. Palazzo Paradisi accoglie spazi ricreativi, associazionistici ed espositivi, oltre ad ospitare, temporaneamente, l’asilo nido, la scuola d’infanzia, la ludoteca e la scuola di musica. Secondo Matricardi, sarà un nuovo hub culturale e artistico per Montalto e per le aree limitrofe. Al suo interno troveranno spazio mostre temporanee, ambienti di coworking, spazi a servizio della comunità gestiti dalle associazioni e una nuova sede per attività musicali con sala di registrazione. Ma non è tutto. Giovedì e venerdì prossimi, Montalto ospiterà la prima tappa per il 2024 di ’ArtLab. Territori, Cultura, Innovazione’, un importantissimo evento culturale di richiamo nazionale, durante il quale si incontreranno a Montalto i 21 Comuni vincitori dei progetti del bando Pnrr ’Attrattività dei Borghi – Linea A’, tra cui Montalto, insieme a referenti del Ministero della Cultura, dirigenti delle Regioni, l’Anci e numerose imprese nazionali. Le delegazioni, da tutta Italia, saranno accolte da installazioni nel borgo storico con le foto dell’artista Francesca Tilio e il coinvolgimento degli studenti dell’università di Camerino.

Marcello Iezzi