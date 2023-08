Palazzo Paradisi, ecco il bando per i lavori

Il comune di Montalto ha pubblicato un avviso sul sito istituzionale, valido fino al 22 agosto, finalizzato a manifestazioni di interesse per l’affidamento dei lavori di completamento del secondo piano e per la rifunzionalizzazione di Palazzo Paradisi, nel centro storico della città. L’avviso rientra nell’ambito del progetto ’Metroborgo MontaltoLab. Presidato di Civiltà future’, progetto che vede protagonista il borgo di Montalto, selezionato come borgo pilota della Regione Marche, nell’ambito dell’investimento ’Attrattività dei Borghi’ del Ministero della Cultura. Palazzo Paradisi è uno dei numerosi cantieri progettuali del ’Metroborgo’. Nello specifico, il Comune intende realizzare un’indagine di mercato, prima di procedere con l’affidamento lavori. L’avviso è quindi da intendersi come procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici, di tipo esplorativo.