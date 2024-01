"Palazzo Saladini Pilastri, la nostra idea bocciata. Ci faranno degli alloggi"

L’associazione Italia Nostra interviene sul futuro del palazzo Saladini Pilastri. "Nutriamo la viva speranza che la destinazione scelta per questi complessi produca effetti esaltanti per l’avvio della rigenerazione della città, anche se purtroppo rimane qualche dubbio sulla positività di questi effetti" è il commento del presidente della sezione di Ascoli Gaetano Rinaldi. I dubbi sono relativi a come il palazzo verrà utilizzato. "Infatti, come abbiamo ripetutamente fatto presente – scrive il presidente –, probabilmente per ridare alla città il ruolo che le spetta, non è sufficiente riportare nei complessi abbandonati alcuni abitanti, siano essi giovani o di età avanzata".

E continua: "Avremmo desiderato che, nell’imponente complesso del Palazzo Saladini Pilastri , fosse prevista la creazione del Centro di Lingua e Cultura Italiana riservato ai cittadini di origine italiana sparsi nel mondo (si tratta di un numero enorme, tra cui anche il famosoRussell Crowe, un cui antenato sarebbe addirittura originario di Ascoli). Ciò avrebbe consentito la presenza nella nostra città, magari, prima di cittadini di origine picena sparsi nel mondo e, poi, di quelli di origine di altre contrade di Italia, invitati a frequentare corsi di varia durata per andare alla scoperta delle proprie origini e della cultura del nostro paese, dalla lingua alla letteratura, dalla musica alle arti, dal paesaggio all’enogastronomia. Insomma creando le condizioni per una crescita culturale della città e per la creazione di un numero rilevante di posti di lavoro. Oltretutto prevedendo la fruizione dell’albergo e del ristorante etico da parte dei frequentatori dei corsi, ottendendo così una gestione economicamente attiva di queste strutture". La conclusione è speranzosa, soprattutto riguardo la Ferrovia dei due mari, per la quale l’associazione si batte da tempo, con lo scopo di "far uscire dall’isolamento e dalla deprivazione demografica e sociale la nostra città e le aree colpite drammaticamente dagli eventi sismici".

o.f.