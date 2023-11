Palestra di Piane di Morro, lavori per 140mila euro

Sono partiti i lavori relativi all’efficientamento energetico della palestra di via Vercelli a Piane di Morro, nel comune di Folignano. L’intervento ha richiesto un investimento di 140mila euro, con un cofinanziamento tra fondi del bilancio comunale e del Pnrr. La frazione folignanese è quella con maggiori margini di espansione abitativa e demografica. Si tratta quindi di un importante servizio erogato alla comunità e alle società sportive, come già avviene per la struttura polifunzionale con manto sintetico e l’adiacente campo da calcio a undici a Piane di Morro. "Questo è un percorso che da tempo caratterizza il nostro Comune nella direzione di ridurre sempre di più la cosiddetta impronta energetica – spiega Daniele Tonelli, consigliere con delega allo sport –. Ci auguriamo che la ditta termini i lavori il più presto possibile: la struttura è ad uso anche delle scuole e riveste un aspetto strategico per l’attività sportiva".