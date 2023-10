Palestra verso la riapertura, ma il centro benessere della Tonic per ora resta chiuso

Dovrebbe riaprire a breve (è possibile anche nella giornata di oggi), la struttura ‘Tonic Club’ sita in via Piemonte, chiusa il 10 ottobre scorso in seguito ad ordinanza sindacale su richiesta del Dipartimento di prevenzione (Unità operativa complessa di Igiene e sanità pubblica) dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. La riapertura, però, dopo scrupolosa verifica da parte delle autorità competenti, riguarderebbe al momento solo la zona fitness, ovvero la palestra, e non ancora la piscina e il centro benessere.

"Dopo la chiusura della piscina, del centro benessere e della palestra, ovvero di tutta la struttura, ora l’ordinanza andrà rivista – dice il direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Ast di Ascoli, Claudio Angelini – in quanto hanno ottemperato ad alcune prescrizioni per quanto concerne la palestra. Quest’ultima è dunque possibile che riapra a breve. Mentre per piscina e centro benessere si attenderà che mettano in atto tutte le azioni che gli abbiamo prescritto. In generale c’erano diverse lacune, diverse cose messe insieme che hanno fatto sì che venisse sospesa l’attività in attesa che mettessero in atto quello che abbiamo richiesto".

Così come si legge nell’ordinanza sindacale del 10 ottobre scorso "considerato che il direttore dell’Unità operativa complessa di Igiene e sanità pubblica dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli ha comunicato le risultanze degli accertamenti esperiti nell’ambito dei normali controlli ufficiali, riscontrando inconvenienti igienico-sanitari e richiedendo, di conseguenza, l’adozione di provvedimenti sindacali con carattere di contingibilità ed urgenza" si è proceduto con "la sospensione dell’attività presso le piscine ad uso natatorio, la sospensione dell’attività presso l’impianto e attrezzature per l’esercizio di attività ginniche di formazione fisica e sportiva e di attività motorie esercitate a scopo non agonistico, compresi gli spazi e servizi accessori di benessere (sauna, bagno turco, idromassaggio, vasche kneipp, vasca pioggia), la sospensione dell’attività del centro benessere" e "si stabilisce che gli effetti dell’ordinanza restano validi fino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie, come previsto dalla normativa vigente".