Palestre, la Provincia punta ad ottenere altri sei milioni di euro

Proseguirà lungo il solco finora tracciato, l’opera di rifacimento delle palestre degli istituti superiori ad opera della Provincia. Una finestra non da poco: si tratterebbe di un – possibile – finanziamento di 6,1 milioni da utilizzare per mettere in sesto, per ora, una palestra del capoluogo e una della costa. A tal proposito, l’idea potrebbe essere di rifare la palestra dell’istituto superiore ‘Capriotti’, per il quale sono già stati stanziati fondi per interventi di adeguamento. Ma non finisce qui: se dovesse spuntare fuori un nuovo stralcio della medesima fonte di finanziamento, la provincia potrebbe anche pensare di mettere mano alla palestra del liceo scientifico ‘Rosetti’. Tutto ciò che deve fare l’ente è stabilire una lista di opere prioritarie, stendere un progetto e aderire al bando ministeriale, che però non è ancora uscito. In tal senso, va detto che niente è ancora stato deciso dal vertice provinciale: ciò precisato, è chiaro come il plesso di via Sgattoni e quello di viale De Gasperi siano tra le priorità della provincia. In generale, comunque, sin dall’emanazione dei primi bandi Pnrr, la squadra guidata dal presidente Sergio Loggi è riuscita ad accaparrarsi risorse per ammodernare gli istituti del territorio. Vale la pena ricordare, infatti, che per migliorare la situazione dei plessi scolastici di sua competenza a San Benedetto, Grottammare e Ripatransone Palazzo San Filippo sta per avviare un consistente intervento di ben 4 milioni di euro distribuiti su vari lotti allo stesso istituto ‘Capriotti’. E non finisce qui. Ammontano a oltre 1 milione di euro i lavori di adeguamento sismico del corpo dell’edificio liceo classico ‘Leopardi’ e ad oltre 2.431.000 euro le opere di manutenzione straordinaria volte all’adeguamento sismico dell’Ipsia ‘Guastaferro’ dove pochi mesi fa sono stati ultimati lavori per 750mila euro. Bisogna poi rilevare che per l’istituto tecnico ‘Fazzini’ di Grottammare è stato previsto l’adeguamento sismico e il completamento dell’aula magna per una spesa complessiva di oltre 3,7 milioni di euro. Infine per l’istituto magistrale ‘Mercantini’ di Ripatransone si è deciso di concretizzare lavori di miglioramento sismico con 1.650.000 euro. Per quanto riguarda la riviera delle palme, a breve partiranno i cantieri al ‘Capriotti’ e al ‘Leopardi’: in entrambi i casi, peraltro, gli studenti non dovrebbero essere trasferiti, anche se inizialmente una possibilità del genera era stata prevista per i ragazzi del classico.

g. d. m.