Palio degli sbandieratori. Sant’Emidio e Maggiore a caccia del colpaccio. E arriva il FantaQuintana

Continua la marcia di avvicinamento alla 34esima edizione del ‘Palio sbandieratori e musici’, in programma a piazza Arringo sabato e domenica. E prosegue anche il viaggio del Carlino tra le ‘formazioni’ che i sestieri schiereranno. Oggi è la volta di Sant’Emidio e Porta Maggiore. Nè i rossoverdi nè i neroverdi sono mai riusciti a trionfare nella classifica della combinata e sono entrambi ancora a secco nell’albo d’oro della competizione. Per Sant’Emidio, nel singolo ci sarà Alessio Guidotti, che poi farà coppia con Andrea Giorgi. La piccola squadra sarà formata da Enrico Angelini Marinucci, Diego Castelli, Andrea Giorgi, Lorenzo Goraus, Alessio Guidotti e Francesco Tarlo. Nella grande, invece, ci saranno Andrea Amadio, Enrico Angelini Marinucci, Diego Castelli, Andrea Giorgi, Nicolas Giorgi, Lorenzo Goraus, Alessio Guidotti, Leonardo Piccinini, Riccardo Silvestri e Francesco Tarlo. Tra i musici, in campo le chiarine Elisa Angelini Marinucci, Mauro Carfagna, Ilaria Cocci, Sandy Karol Di Girolamo, Lucrezia Ferranti, Sara Filiaggi, Carlotta Fina, Martina Gaspari, Sara Lisandrini, Silvia Lisandrini, Carlotta Panichi, Valentina Spurio e Alessandro Volponi, nonchè i tamburini Alessandro Cipollini, Leonardo Lapati, Daniele Malloni, Luca Melchionna, Alessandro Pelliccioni, Samuele Sebastiani, Francesco Simonetti, Lorenzo Spurio e Maria Sole Virgili.

Per Porta Maggiore, nel singolo confermato Stefano Sermarini, che poi si esibirà nella coppia con Luca Sansoni. La piccola squadra sarà formata da Stefano Sermarini, Luca Sansoni, Alessio Sermarini, Federico Cittadini, Daniel Cocci e Alessio Rigutini. Nella grande, invece, spazio a Stefano Sermarini, Alessio Sermarini, Maurizio Sardi, Federico Cittadini, Daniel Cocci, Alessio Rigutini, Simone Nicolai, Simone Giardini, Francesco Pica, Luca Camaiani, Mauro Marini, Christian Iachini, Alessandro D’Annunzio, Paolo Filipponi, Andrea Di Lorenzo e Filippo Gezzi. I musici saranno i tamburini Pierpaolo Silvestri, Stefano D’Annunzio, Pierluigi Torelli, Alessandro Anastasio, Gianni Forlini, Lorenzo Desideri, Iacopo Gezzi, Leonardo Brasili, Cristiano Paoletti, Ettore Carpani e le chiarine Davide Liberati, Valerio Martini, Alessandro Virgulti, Andrea Virgulti, Gioia Carassai, Sofia Di Fabio, Claudio Santo, Andrea Nardinocchi, Monica Rossi, Davide Guaiani.

Intanto, arriva il ‘FantaQuintana’. Fino alle 18.30 di sabato, tutti i quintanari sono chiamati a formare la propria squadra per una sfida che terminerà con la giostra di agosto, evento determinante per la classifica generale. Il gioco si baserà su tutte le sfide che vedranno i sestieri protagonisti: le due giostre ma anche il Palio per sbandieratori e musici e quello degli arcieri. Ogni giocatore avrà a disposizione 600 ‘mori’ per comporre la propria squadra sul sito www.fantaquintana.it. L’iniziativa, promossa dalla Quintana, è stata realizzata dai ragazzi di ‘ZAle Marketing’.

Matteo Porfiri