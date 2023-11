Palio dei Comuni al via

Monte Urano sarà ancora protagonista al Palio dei Comuni in programma domani all’Ippodromo San Paolo di Montegiorgio, che vivrà la sua trentacinquesima edizione. Il comune calzaturiero sarà rappresentato, per il secondo anno consecutivo da Zacon Gio, nipote del grande Varenne, che arriva dalla scuderia di Giuseppe Franco. Zacon Gio esattamente quattro anni fa stravinse l’International Trot a New York, quello che gli Americani considerano il campionato del mondo del trotto: è stato il terzo cavallo italiano della storia a riuscire nell’impresa. La guida, anche per questa edizione sarà affidata a Roberto Vecchione, l’uomo che lo ha più volte condotto sul primo gradino del podio. "Nel nostro Comune la passione per le corse affonda le sue radici nella storia e dopo le vittorie al San Paolo del 1998, 2017 e 2018 e, sempre nello stesso anno, quella del Palio de l’Amitie, a Cagne Sur Mer, in Francia, - ricorda la Sindaca Canigola – la passione per questa straordinaria manifestazione è cresciuta. Il nostro grazie va agli organizzatori e a quanti lavorano nel dietro le quinte di un evento sempre più simbolo dell’intero territorio regionale". Gli fa eco l’Assessore allo Sport Massimo Brasili: "Alla vigilia della corsa al Palio invitiamo tutti i Monturanesi sabato prossimo, 11 novembre, alla Bocciofila Monte Urano per la tradizionale Cena della Giubba. Con noi ci saranno il driver di Zan Gio, tutta la sua scuderia e, ovviamente, il nostro Comitato Palio composto da Sauro Pieroni, Danilo Ribichini e Giuseppe Iacopini. A loro il merito di aver lavorato anche quest’anno con grande impegno, per garantirci un posto tra i 24 Comuni ammessi a partecipare. Corriamo puntando alla vittoria, ma, a prescindere dal risultato, il Palio è e resta un appuntamento importante per promuovere un intero territorio con tutte le sue peculiarità".