Palio del Duca, caccia ai giovani. L’associazione ora cerca rinforzi

L’Associazione Palio del Duca di Acquaviva Picena cerca giovani che abbiamo la passione di portare avanti la manifestazione rievocativa, ai quali lasciare il testimone dell’attività compiuta ed espandere la cooperazione per assicurare ogni opportunità di futuro positivo, istruttivo e speciale. Gli interessati possono contattare i seguenti numeri: 0735/764115, 335/370870.

L’Associazione Palio del Duca organizza ormai da 38 anni la rievocazione storica Sponsalia, il matrimonio medievale tra Forasteria d’Acquaviva e Rainaldo di Brunforte. Un evento riconosciuto dal comune di Acquaviva Picena quale manifestazione primaria e patrimonio culturale immateriale locale con tanto di patrocinio dell’Ente. Un altro riconoscimento è arrivato dalla Regione Marche nel 2018, che ha inserito ‘Sponsalia’ nella lista delle Rievocazioni Storiche marchigiane che hanno superato i trenta anni di ininterrotta attività. Un riconoscimento decretato anche dal Ministero della Cultura con l’inserimento a pieno titolo di Sponsalia nella legge relativa alle Rievocazioni storiche italiane.

Il presidente dell’Associazione Palio del Duca, cavalier Nello Gaetani, ha espresso una riflessione: "Grazie al loro contributo e compartecipazione e a quella preziosa dei nostri mecenati, tra cui la Banca del Piceno di Credito Cooperativo di Acquaviva Picena, siamo in grado di organizzare diversi eventi, tra cui le ‘Giornate per la storia’ con la pubblicazione degli atti; le serate culinarie mensili per preparare il menù del Banchetto nuziale all’interno della Fortezza medievale nella prima domenica di agosto; il Palio dei Bambini per allenare le nuove generazioni alla bellezza, alla storia e alla tradizione".

Sponsalia è una rievocazione che culmina con lo spettacolare cerimoniale del matrimonio in uso nel Tempo di Mezzo con l’allestimento di un mercato d’epoca, spettacoli di artisti di strada e giochi storici.

Marcello Iezzi