Palio di Acquaviva e cena speciale

Prosegue la marcia di avvicinamento al grande appuntamento del Palio del Duca, con il banchetto nuziale che si terrà nel mese di agosto, ma ad Acquaviva Picena i preparativi sono in corso da tempo. L’associazione Palio del Duca aps comunica che è possibile partecipare, previa prenotazione, all’evento: Serata dell’umido e dello spezzatino che si terrà venerdì alle ore 20 nel ristorante Casolare Azzurro in via Fontepezzana 1, ad Acquaviva Picena. La serata rappresenta il secondo appuntamento culinario, dei sette in programma, organizzata dall’ente Palio per scegliere le migliori pietanze da inserire nel menu del Banchetto nuziale medievale che si terrà il 3 agosto all’interno della fortezza di Acquaviva alle ore 20,30, per la quale gli organizzatori hanno già aperto le prenotazioni.