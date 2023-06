Palio di Ascoli, Porta Romana favorita per il decimo titolo consecutivo Domani e domenica a piazza Arringo si svolgerà il Palio cittadino per sbandieratori e musici. Il sestiere di Porta Romana, campione in carica, è favorito con sette vittorie nelle ultime nove edizioni. Sfida tra le formazioni dei sestieri per la conquista del Palio.