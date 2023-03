Palla al Tar, Arquata per ora respira: "Così la ricostruzione va avanti"

La ricostruzione del post sisma 2016 di Arquata del Tronto ha passato ieri un primo scoglio, quello relativo ai ricorsi presentati da alcuni residenti di Piedilama che contestavano parte dei contenuti dei piani attuativi approvati lo scorso dicembre, in particolare riferiti al trasferimento nella loro frazione di alcuni ex residenti della frazione di Pescara del Tronto completamente distrutta dal sisma del 24 agosto e del 30 ottobre 2016. Frazione dove si sono per altro registrate molte vittime. Il Tar delle Marche ha infatti negato la sospensione rimandando al 21 giugno per la trattazione della causa, durante la quale si entrerà nel merito delle critiche avanzate dai ricorrenti per valutare se le lamentele degli stessi sono legittime o meno. Perciò non subirà uno stop immediato il lavoro che è in corso. Almeno per il momento. Data l’importanza del pronunciamento e dell’attesa che da anni logora i residenti arquatani che vedono partire con lentezza la ricostruzione dei loro borghi ai piedi del Vettore l’udienza aveva messo apprensione fra i terremotati scesi in campo alla vigilia con una lettera pubblica firmata dal tutte le associazioni nate nel territorio dopo il terremoto. Ieri fra le casette Sae era evidente la soddisfazione anche se nessuno canta vittoria più di tanto visto che da fare c’è ancora un’infinità di cose prima di vedere rinascere e tornare alla vita i borghi di Arquata e delle altre zone terremotate del centro Italia. Ma intanto la comunità porta a casa il via libera del Tar alla prosecuzione dell’iter.

Non nasconde la sua soddisfazione per il pronunciamento favorevole il sindaco di Arquata Michele Franchi. "Per noi questa decisione è fondamentale perché impedisce che interessi di pochi prevalgano sul bene collettivo" ha commentato senza peli sulla lingua il primo cittadino arquatano. "Andiamo dunque avanti – ha aggiunto – così come ci siamo prefissati e sono fiducioso in un pronunciamento a noi favorevole anche a giugno da parte del Tar". Il Comune di Arquata si era costituito nel ruolo di "resistente" nell’udienza di ieri davanti al Tar delle Marche. "Con noi anche Regione Marche, Provincia di Ascoli, Usr, la struttura commissariale e altri enti – ha concluso Franchi – a testimonianza che il lavoro che stiamo facendo va nella giusta direzione".

Peppe Ercoli