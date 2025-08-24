Palladini applaude la Samb: "Fatta un’ottima partita"

Chi ben comincia è a metà dell’opera. Recita così un vecchio proverbio. Ed il successo contro il Bra, permette alla Samb di iniziare con i tre punti il campionato di Serie C. i è vista una Samb double face. Nel primo tempo i rossoblù hanno macinato gioco, mentre nella ripresa, forse a causa della stanchezza, hanno lasciato il campo ai piemontesi che si sono resi pericolosi dalle parti di Orsini. Un’analisi che viene sposata anche da Ottavio Palladini. "Abbiamo fatto un buon primo tempo sotto tutti i profili - dice il tecnico sambenedettese - poi siamo scesi fisicamente e siamo stati meno puliti. Abbiamo dato campo agli avversari con la logica conseguenza della sofferenza nel portare a casa il risultato. Però, per essere la prima di campionato abbiamo fatto un’ottima partita soprattutto nella prima frazione di gioco quando abbiamo fatto girare bene la palla, creando i presupposti per andare in vantaggio. Nella ripresa siamo ripartiti abbastanza bene, poi le ammonizioni di Konate e Candellori ci hanno condizionato, avendo anche timore di rimanere in inferiorità numerica. Voglio fare i complimenti al Bra perché ha fatto una buona partita. Nel finale mettevano le palle lunghe in area e questo ci ha creato qualche pensierino, Su queste mischie dovevamo essere più lucidi però tutto questo ci sta per essere la prima giornata dopo la battaglia che abbiamo fatto sabato scorso contro la Vis Pesaro".

La Samb si è anche lamentata per un penalty non concesso nella ripresa per un fallo di mano in arra del Bra, giudicato involontario dall’arbitro Guitaldi di Rimini anche dopo avere rivisto le immagini con il VFS. "Il rigore? Per me c’era ma l’arbitro ha preso una decisione diversa. Anche se il difensore del Bra è caduto, la palla passava e c’era un nostro calciatore pronto in area a calciarla" sentenzia Palladini che poi, dinanzi a microfoni e taccuini motiva così alcune sue decisioni tecniche. "La scelta di Battista dal primo minuto è giustificata dal fatto di poter arrivare facilmente sugli esterni e sull’uno contro uno lui è molto bravo. Tosi ha fatto molto bene in entrambe le fasi e se migliora in certe situazioni in cui è ancora superficiale sarà un giocatore che avrà una carriera importante. Certamente potevo fare prima qualche sostituzione. La vittoria di oggi ci deve far rimanere con i piedi per terra perché il campionato è lungo e difficile. Partire con il piede giusto oggi era l’obiettivo primario e soprattutto con questa mentalità che ci dovrà accompagnare per l’intera stagione". Ed infine la classica considerazione finale di Palladini sul calciomercato che chiude il primo settembre. "Il direttore sa quello che bisogna fare. Se c’è da intervenite, non ci faremo trovare impreparati".

Benedetto Marinangeli