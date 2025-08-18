Palladini applaude la sua Samb: "C’è stata la giusta mentalità"

Se il buon giorno si vede dal mattino, la Samb è sulla buona strada. I dubbi, le perplessità del precampionato sono stati spazzati via dalla buona prestazione con la Vis Pesaro. Dopo un primo tempo equilibrato il gol di Alfieri ha dato la classica svolta al match con i rossoblù che sono diventati padroni del campo e raddoppiato con Eusepi. Palladini nella sala stampa del Riviera, dinanzi a microfoni e taccuini non è parso così sorpreso dalla prestazione dei suoi ragazzi. "In settimana -analizza- ci siamo allenati bene. Nelle ultime uscite precampionato i ragazzi erano stanchi però in questo periodo ci sta. Sapevamo di incontrare una squadra forte che l’anno scorso aveva fatto benissimo. Una formazione molto aggressiva e molto forte fisicamente come la Vis Pesaro ma anche con qualità e idee di gioco importanti. Il primo tempo è stato equilibrato poi il cambio di modulo loro ci ha permesso di essere più puliti nelle uscite. Nella ripresa abbiamo avuto quelle situazioni per chiudere la partita siamo stati bravi nel farlo. Questa vittoria deve essere solo di buon auspicio perché il campionato che è lungo difficile. Ogni domenica sarà battaglia, però lo spirito e l’atteggiamento deve essere quello visto oggi". Ed è proprio su questo tasto che Palladini focalizza la sua attenzione. Contro la Vis Pesaro, si è vista una Samb che non ha mai mollato di un centimetro ed è questo l’atteggiamento che il tecnico rossoblù chiede ai suoi ragazzi.

"Dobbiamo avere una mentalità aggressiva -sentenzia Palladini- di una squadra che non molla mai e questo deve essere il nostro motto fino alla fine del campionato. Oggi mi sono piaciuti anche quelli che sono entrati in corsa, ma nonostante la vittoria bisogna rimanere con i piedi per terra perché sappiamo qual è il nostro obiettivo. I giovani hanno giocato con coraggio e voglia. Puoi sbagliare la giocata e ci sta, ma è questa la giusta mentalità per affrontare il campionato. Il pubblico, poi, ci ha aiutato come sempre. Ora testa alla partita di esordio in campionato contro il Bra. Sbaffo? In settimana l’ho visto diverso, più presente in campo. E’ entrato sulla strada giusta e se continua così per noi sarà una risorsa molto importante".

Palladini, infine, risponde così a chi vede la Samb come la squadra "materasso" del girone. "Tutti ci definiscono così perché siamo una squadra giovane senza giocatori di categoria ma che venderà cara la pelle ogni domenica Il nostro obiettivo -conclude- è quello di meritarci la Serie C". Ed infine ecco il fantastico pubblico del Riviera. 6.300 paganti per una gara di Coppa Italia. Altro numero record ma soprattutto un tifo incessante per tutti i novanta minuti. Intanto prosegue la campagna abbonamenti con l’obiettivo è ora quello di arrivare a quota 5mila tessere.

Benedetto Marinangeli