Palladini: "Ci hanno chiuso bene gli spazi". Sorride Fucili: "Per noi un punto importante"

"Abbiamo incontrato una squadra forte fisicamente ma mi dispiace per il primo tempo giocato sotto ritmo". Inizia così la disamina del match Ottavio Palladini dinanzi a microfoni e taccuini nella sala stampa del Riviera delle Palme. "Fino alla trequarti – aggiunge il tecnico rossoblù – abbiamo giocato abbastanza bene ma siamo stai poco bravi nell’uno contro uno e lenti nel fare girare palla e farla arrivare sugli esterni. Abbiamo giocato su un campo pesante e non siamo abituati ad un terreno di gioco di questo tipo. Ma ci abbiamo provato fino alla fine, nonostante una prova sotto tono. Eravamo partiti bene nei primi dieci minuti creando con Eusepi l’occasione per passare in vantaggio per poi, però, perdere certezze e dopo i primi errori ecco arrivare anche la frenesia. Il pareggio ci sta ed il merito va anche al Fossombrone che ha chiuso bene gli spazi. Nella ripresa abbiamo allargato il gioco creando i presupposti per fare gol con Moretti, Paolini, Chiatante ed in altre situazioni in cui potevamo essere più cinici e lucidi". Intanto L’Aquila, vincendo a Fermo ha rosicchiato due punti. "Il campionato non era finito domenica scorsa – dice Palladini – e i ragazzi lo sapevano. E’ accaduta la stessa cosa del 2016 quando vincemmo a Matelica e poi pareggiamo in casa con l’Isernia. Ora guardiamo alla prossima trasferta di Riano con la Roma City".

Soddisfatto il tecnico del Fossombrone Michele Fucili. "Un punto importante, ci siamo ripreso ciò che avevamo perso domenica scorsa con il Sora. Il primo tempo è stato abbastanza equilibrato ma nella ripresa la Samb è uscita fuori. Nell’ultimo quarto d’ora abbiamo giocato in dieci, abbassandoci troppo e rischiando in qualche mischia. Negli ultimi due precedenti in Riviera abbiamo sempre pareggiato. Ci fa piacere ma lascia il tempo che trova. Abbiamo disputato una buona partita e più di questo ai ragazzi non potevo chiedere".

"Non dimentichiamoci – è il difensore della Samb Mattia Gennari che parla – che abbiamo conquistato dieci successi consecutivi. Contro il Fossombrone ce l’abbiamo messa tutta ed a volte capita che non si riesca a vincere. I nostri avversari non hanno mai calciato in porta. L’Aquila ha vinto? Non ci interessa".

b. mar.