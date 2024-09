Palladini: "Dobbiamo migliorare". Guzzini: "Penalizzati dagli arbitri"

C’è soddisfazione in casa Samb per il primo successo stagionale. Una gara sofferta, contro un avversario ostico e ben messo in campo che non ha risentito dell’infortunio occorso a Melchiorri, senza dimenticare l’assenza dello squalificato Sbaffo. Palladini come suo solito, analizza la gara con grande serenità. "Nel primo tempo abbiamo giocato bene - dice il tecnico – partendo anche forte. Poi però nell’ultima parte abbiamo fatto girare lentamente il pallone. Bisogna leggere meglio le situazioni di gioco contro una difesa composta da uomini alti. E poi non è semplice giocare contro difese bene arroccate. L’unico errore che abbiamo commesso è stato quello di non chiudere la partita quando ne abbiamo avuto l’occasione. L’ingresso di Baldassi ha dato maggiore incisività alla manovra ma tutti coloro che sono subentrati lo hanno fatto con il giusto atteggiamento. Una vittoria importante per il morale e per l’atteggiamento dei ragazzi. Ma dobbiamo ancora migliorare". "Un gol - è Umberto Eusepi che parla - importante per i tre punti che abbiamo conquistato. E poi segnare sotto la curva nord è stato bellissimo. Abbiamo affrontato una Recanatese forte e che si è difesa bene. Ma potevamo anche chiudere prima la partita. La Samb sta crescendo ed ha intrapreso la strada giusta per arrivare al più presto al top anche per quanto riguarda il gioco".

Il presidente della Recanatese Adolfo Guzzini punta l’indice sulla direzione di gara di Amadei di Terni. Gli episodi posti all’indice sono l’uscita a vuoto di Orsini, il rigore dato alla Samb, ma anche un presunto fallo in area rossoblù che poteva determinare un penalty in favore dei leopardiani. "Sono due partite - commenta - in cui subiamo decisioni che penalizzano una società che seppure piccola, merita di essere considerata di più. Abbiamo subito danni in alcune interpretazioni diverse dalla realtà. Siamo rammaricati dal trattamento ricevuto dagli arbitri. Sono amareggiato e chiedo maggiore attenzione da parte dei direttori di gara. Ci rivolgiamo non solo agli arbitri ma anche alla Lnd che deve tutelare tutti i suoi associati". "Le partite - analizza il tecnico leopardiano Giacomo Filippi - sono segnate da episodi. Purtroppo così è stato. Sapevamo che la Samb poteva metterci sotto, con la Recanatese che però è stata equilibrata in entrambe le fasi di gioco. Abbiamo affrontato una grande squadra e di fronte ad un pubblico straordinario. La prestazione dei ragazzi mi ha soddisfatto ed è stata all’altezza della situazione. Per quanto riguarda l’infortunio occorso a Melchiorri, aspettiamo il referto medico per saperne di più".

Benedetto Marinangeli