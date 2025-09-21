Palladini non cerca scuse alla Samb: "E’ stata la nostra partita peggiore"

"Abbiamo fatto la più brutta partita da quest’inizio stagione". Spietata e lucida l’analisi di Ottavio Palladini dopo la seconda sconfitta consecutiva al Riviera ad opera del Carpi. "Mi dispiace -aggiunge- soprattutto per i ragazzi perché non volevamo fare questa prestazione anche se poi, ad onor del vero, nel secondo tempo potevamo addirittura passare in vantaggio. Il gol preso ci ha tagliato le gambe. La preoccupazione più grossa ora è quella di aver perso qualche giocatore perché non sappiamo ancora l’entità di infortunio di Dalmazzi, mentre Zoboletti ha avuto i crampi". Palladini punta molto l’indice sulla mancanza di cattiveria agonistica della squadra. "Oggi lo spirito è stato diverso ma abbiamo incontrato una squadra che ha fatto girare bene la palla e ci ha fatto gol nel momento in cui magari potevamo passare in vantaggio. La prestazione è stata sottotono rispetto alle altre volte ed è questo il rammarico più grande. Ho cambiato la fascia sinistra sia perché Tosi era ammonito e quindi non volevamo rischiare di rimanere in dieci e sia per dare un po’ più di vivacità in campo con l’innesto di Battista".

Martedì i rossoblù torneranno in campo a Perugia per muovere la classifica e cercare di dimenticare il passo falso contro il Carpi. "Andremo ad incontrare una squadra forte, blasonata – è sempre Palladini che parla – che non sta attraversando un momento felicissimo per i risultati. Dobbiamo resettare questa sconfitta, cercando di ripartire nel migliore dei modi. Non è facile preparare una partita in un giorno ma cercheremo di mettere in campo la formazione migliore ritrovando l’atteggiamento e lo spirito che ci hanno finora contraddistinto".

"Abbiamo fatto una brutta prestazione – è l’analisi di Kevin Candellori – non siamo riusciti a fare il palleggio che volevamo fare, né a sfruttare le ripartenze. Abbiamo perso tanti palloni a metà campo ma siamo ripartiti forte nel secondo tempo, prendendo il gol nel nostro momento migliore".

Tutta la Samb, a fine partita sotto la curva nord ha ascoltato attentamente le parole dei supporters rossoblù. "I tifosi – dice ancora Candellori – ci hanno detto che dobbiamo onorare la maglia che loro hanno cucita addosso. Adesso dobbiamo concentrarci sulla prossima trasferta di Perugia cercando di ritrovare quella combattività che ci ha contraddistinto fino alla gara di oggi".

b.mar.

(foto Sgattoni)