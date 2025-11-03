Palladini: "Orsini starà fuori a lungo"

La delusione è stampata sul volto di Ottavio Palladini. Quarta sconfitta consecutiva in campionato, la quarta anche nelle ultime cinque partite al Riviera delle Palme che è diventato terra di conquista per tutti. Anche la posizione di Palladini non sembra poi così salda. "Quando le cose non vanno bene - dice il tecnico rossoblù – l’allenatore è sempre in discussione. Il mio compito è quello di porre rimedio alla situazione che si è creata. Certo abbiamo perso quattro partite consecutive e tutto è possibile. Da parte mia cerco sempre di mettere in campo la migliore formazione". La Samb potrebbe perdere il portiere Orsini per parecchio tempo. "Il ragazzo – dice Palladini – non sta bene, ha riportato una piccola frattura al collo e resterà fuori per un bel pò". Ma cosa non ha girato per il verso giusto con il Guidonia Montecelio? "Nel primo tempo – risponde Palladini – abbiamo fatto fatica ad andare a prendere gli avversari. Ci è mancata anche la giusta brillantezza per fermare il loro giro palla, ma chiare occasioni da rete non le hanno avute. Quelle create erano in fuorigioco. L’inerzia della gara era verso il pareggio. Poi c’è stato l’episodio del rigore sbagliato cui ha fatto seguito la punizione vincete dei laziali. Secondo me è stata una questione di brillantezza, con i due derby ravvicinati che ci hanno portato via energia. Al di la di tutto siamo stati bravi a creare l’episodio che poteva cambiare la partita. Ci tenevamo a fare risultato ed in queste ultime partite abbiamo raccolto poco rispetto a quanto meritavamo". La classifica si fa sempre più pericolosa. "Dobbiamo guardarla – dice Palladini – perché abbiamo perso quattro partite consecutive. L’obiettivo è arrivare alla salvezza prima possibile. Ora dobbiamo resettare tutto e tornare ad essere brillanti e coraggiosi ma soprattutto tornare a fare punti. Sarà difficile ogni domenica e quindi testa bassa e lavorare". b.mar.