Palladini: "Peccato che ci sia venuta l’ansia da prestazione"

"Bisogna dare merito ai ragazzi per ciò che hanno fatto nel primo tempo e a inizio ripresa, ma alla fine sono riemersi i soliti problemi". Inizia così la disamina di Ottavio Palladini dopo il successo sull’Isernia. "Ci è venuta l’ansia da prestazione – aggiunge – e abbiamo perso lucidità, come ci è capitato nelle ultime partite. Dobbiamo essere più bravi a chiudere il match, altrimenti ci complichiamo le cose da soli. Ringrazio Eusepi per il sacrificio di scendere in campo, con la sua presenza ci ha dato personalità ed esperienza. Ma anche Moretti che in settimana ha avuto dei problemi e si è allenato con il contagocce, Paolini che si adatta in ogni ruolo ed anche il giovane Toure. Bisogna fare i complimenti a tutti perché stanno facendo davvero grandi sacrifici. Dovevamo evitare i pericoli che abbiamo corso nel secondo tempo. Ora dobbiamo recuperare tutti quelli che hanno avuto problemi e prepararci al meglio per il rush finale. Vincere oggi per noi è stato fondamentale".

Dopo solo una ventina di giorni dall’operazione al polso Umberto Eusepi è tornato in campo. "Mister Palladini – dice il capitano rossoblù – nonostante i tempi ristretti mi ha chiesto se me la sentivo. Ho risposto subito di sì. Il dolore che ho provato quel giorno è stato molto forte, per cui oggi la cosa che più mi premeva era riacquistare fiducia e sicurezza. Sono un attaccante che usa tanto le mani e le braccia nel gioco e nei duelli fisici, dove non bisogna avere paura di farsi male. So che per i ragazzi sono importante, quindi appena il mister mi ha chiesto di scendere in campo non ho esitato a dire di sì, anche se per quanto riguarda la sicurezza non ero al cento per cento. Era importante vincere e ci siamo riusciti".

Primo centro con la maglia della Samb per Alessandro Sbaffo. "Sono felice di aver segnato – afferma – è stata una rete pesante. Ora dobbiamo goderci questa giornata e lavorare con entusiasmo. Venivamo da un febbraio negativo che comunque ha portato tre punti che oggi pesano sulla classifica. Dedico questo gol a chi mi è stato vicino in questo momento, ai miei bambini e alla mia famiglia. Domenica prossima dobbiamo affrontare l’Ancona con questo spirito. Sappiamo che tutti vogliono battere la capolista e quindi dovremo dare il massimo".

b. mar.