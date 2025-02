Palladini: "Poca concentrazione in quel contropiede"

RIANO (Roma) Non abbassare la guardia sino alla fine e concentrazione da ritrovare magari con il supporto del proprio pubblico. Ottavio Palladini non fa troppi giri di parole per argomentare un pari che, sulla carta, non delude le aspettative: "Recrimino solo la mancanza di concentrazione perché dopo una gara dominata, con diverse occasioni sprecate, abbiamo rischiato di capitolare sul contropiede finale con Orsini che è stato strepitoso".

Orsini, dunque, regala una gioia ed evita la beffa ad una squadra che sta marciando con numeri da record. Il punto conquistato a Roma è stato apprezzato da tutto l’entourage marchigiano più per l’impegno corale che per quello visto sul campo. "Sono soddisfatto di tutti i ragazzi, soprattutto per chi è subentrato – prosegue il tecnico – ce l’hanno messa davvero tutta. Sono stati sul pezzo sino alla fine. Peccato per il risultato perché i ragazzi l’hanno preparata bene in settimana". La capolista impatta contro un 3-5-2 impostato con ordine da Boccolini che ha imbavagliato gli attaccanti rossoblù chiudendo ogni spazio. "La Roma City ha fatto la sua onesta partita, si è difesa molto bene ed ha dimostrato compattezza, ha rischiato di vincere nel finale ma durante i novanta minuti non ricordo di occasioni pericolose avute. In casa sono sempre temibili". Un risultato ad occhiali che fa eco a quello conquistato contro il Fossombrone. Un calo mentale che Palladini minimizza: "Non credo che ci sia in atto un risparmio di energia da parte dei miei dopo il percorso fatto. Credo che sia un discorso legato ad una palla che non vuole entrare. D’altronde non si possono vincere tutte le gare".

La tegola infortuni si abbatte sulla capolista che deve fare la conta, con Candellori e Battista usciti anzitempo per problemi muscolari. "Non siamo particolarmente fortunati – conclude Palladini – anche contro la Roma City abbiano perso due pedine. Valuteremo in settimana l’entità dei loro infortuni. Comunque mi prendo questo punto e penso a domenica prossima".