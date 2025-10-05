Palladini predica calma: "Avanti coi piedi per terra"

"Piedi per terra e guardiamo avanti". Queste le parole di Ottavio Palladini dopo la bella vittoria sulla Sassari Torres. "Dobbiamo - aggiunge - continuare a cavalcare questo momento di tranquillità mentale e di coraggio e soprattutto questo entusiasmo. Il campionato di Serie C è lungo e difficile ma siamo consapevoli che stiamo crescendo e che possiamo giocarcela con tutti. Domenica al Riviera arriva il Ravenna. Un altro match difficile e spero di recuperare tutti gli infortunati. Oggi è tornato disponibile Martins. Avere tutti a disposizione è importante perché le cinque sostituzioni possono cambiare la partita". Per quanto riguarda il 2-0 rifilato ai sardi, ecco il Palladini-pensiero. "E’ stata una partita difficile -analizza- che abbiamo approcciato nel miglior modo possibile. Il primo tempo abbiamo fatto molto bene contro una Torres forte ma in difficoltà. Avevo detto ai ragazzi di spingere sin dal primo minuto perchè il loro momento non era felice. Siamo passati subito in vantaggio con Eusepi che ha coronato un’azione bellissima come lo è stata anche quella del secondo gol. Andare sull’ 1-0 dopo pochi secondi ci ha aiutato molto. Poi nella ripresa abbiamo sofferto con la Torres che poteva farci gol e riaprire la partita. Si è messa con quattro punte e qualcosa abbiamo regalato. Comunque abbiamo disputato un buon match contro una squadra forte e con individualità importanti. La Torres è una formazione di qualità e sono convinto che presto si tirerà fuori da questa brutta posizione di classifica".

Per quanto riguarda le individualità, ancora una buona prestazione per Riccardo Bongelli. "Bongelli – è sempre Palladini che parla – ha messo in mostra qualità e personalità. Purtroppo l’ho dovuto sostituire perché ha accusato un risentimento alla coscia. Speriamo che non sia nulla di grave. Alfieri ha avuto problemi fisici ad inizio partita, con Eusepi che è alle prese con il mal di schiena. Spero di recuperare tutti gli acciaccati per il match con il Ravenna. La porta inviolata? Nelle precedenti occasioni siamo stati poco lucidi con letture sbagliate da parte dei singoli. Devo comunque -conclude Palladini- dire bravi ai ragazzi che hanno preso consapevolezza nei loro mezzi".

Secondo gol in campionato per Amadou Konatè che ha appena rinnovato il contratto fino al 2028. "Le tre vittorie consecutive – analizza l’attaccante rossoblù- –sono il frutto del lavoro settimanale. E’ un bel momento e dobbiamo continuare così. Sono felice ma allo stesso tempo posso migliorare ancora. La Samb è fortissima".

b.mar.