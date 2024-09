Palladini: "Presto per dare giudizi". Seccardini: "Fatta una buona gara"

"Non è il caso di dare ora dei giudizi sulla squadra, è nuova e ci vuole tempo". Queste le prime parole di Ottavio Palladini dinanzi a microfoni e taccuini nella sala stampa del Riviera delle Palme dopo la vittoria ai rigori della sua Samb sull’Atletico Ascoli. "Nelle ultime due settimane di preparazione -aggiunge il tecnico rossoblù- non abbiamo disputato neppure un’amichevole e poi giocare su questo campo non è stato facile. L’Atletico Ascoli si è confermata una buona squadra, brava a chiudere gli spazi. Mi rammarica solo il gol preso appena dopo che eravamo passati in vantaggio. Però debbo anche dire che l’azione del gol di Traini è nata da schemi che proviamo in allenamento. Ci sono ancora tante cose da fare e bisogna sempre farsi trovare pronti". Anche sotto il profilo atletico la Samb ha risentito del grande lavoro svolto in questi giorni. "Abbiamo fatto carichi importanti - spiega sempre Palladini - ma nonostante tutto la squadra si è mossa bene. Anche chi è entrato ha fatto la sua parte e sono contento di questo. L’Atletico Ascoli si muove bene in campo, ha idee chiare e siamo stati bravi a limitarlo. Domenica sarà una partita diversa su un campo piccolo e in sintetico. Sarà un match difficilissimo in cui bisognerà farsi trovare pronti".

"Abbiamo disputato una buona gara - è il commento di mister Simone Seccardini – nonostante il clima, il caldo e il terreno di gioco. Abbiamo aspettato la Samb un po’ di più, ma poi ci siamo sciolti ed abbiamo iniziato a giocare alla nostra maniera. Ho commesso l’errore di non togliere D’Alessandro che era già ammonito anche se, forse, l’espulsione non c’era. Comunque ci siamo messi col 4-3-2 chiudendo bene gli spazi. Non ho rischiato Ciabuschi perché nell’ultimo test amichevole aveva accusato un malanno al polpaccio. Il match di campionato di domenica prossima sarà totalmente diverso da quello odierno (ieri, ndr)". "Sul mio gol -afferma Davide Traini- ho visto solo arrivare il pallone dopo una mischia tra un nostro attaccante ed un difensore della Samb. Ho soltanto dovuto appoggiarla in porta. Domenica sarà un’altra partita. Il nostro campo in sintetico ci permetterà di giocare a ritmi più alti e nel modo a noi più congeniale".

"Oggi - è Umberto Eusepi che parla - ci premeva avere il giusto atteggiamento mentale. Una qualità che non dobbiamo mai sbagliare anche perché poi le nostre qualità escono fuori. E’ stata una battaglia, la prima di tante da qui fino alla fine. Bisognerà sempre stare sul pezzo. La Samb dovrà essere da battaglia sia in casa che in trasferta. La qualificazione in Coppa Italia è una piccola soddisfazione che ci darà morale in vista del match di domenica prossima".

b.mar.