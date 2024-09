Palladini: "Vittoria che dà autostima. Gara equilibrata fino al nostro gol"

E’ un Palladini che si toglie qualche sassolino nelle scarpe quello che si presenta nella sala stampa del Riviera delle Palme. Le critiche piovute dopo le prestazioni delle prime tre giornate di campionato vengono cancellate dalla ’manita’ rifilata all’Aquila. "Le critiche fanno parte del gioco - commenta - ma la cattiveria no. Sono dispiaciuto perché contro la Recanatese abbiamo giocato in modo quasi simile ad oggi. Certo abbiamo fatto pochi tiri in porta ma la squadra è arrivata spesso a giocare a 15 metri dalla porta avversaria. E’ stato messo tutto nel calderone, anche il match con i leopardiani, e non è giusto. Non ho mai pensato che la Samb sia una squadra di brocchi, dobbiamo solo trovare il giusto equilibrio e ogni domenica non sarà come oggi. Bisogna spronare i ragazzi anche perché non è facile giocare sempre per vincere, soprattutto a San Benedetto. E’ una vittoria che dà autostima. Gara equilibrata fino al nostro gol. Dopo avere sbloccato il punteggio siamo riusciti a raddoppiare per poi prendere il largo nella ripresa. I ragazzi sono stati bravi a restare sempre sul pezzo ed a mettere in campo lo spirito degli allenamenti settimanali. Se si vuole giocare a calcio e crescere, sono queste le partite in cui i giocatori si sentono importanti. Avevamo provato il 4-2-3-1 nell’amichevole di Civitanova con Lonardo che può fare molto di più. I giovani, se interessanti, devono giocare. Bravissimo è stato anche Orfano. Dopo l’ammonizione avevo pensato di sostituirlo ed invece si è fatto trovare sempre pronto senza mai rischiare. Ma tutti hanno disputato una grande partita a partire da Guadalupi fino a Zini, Baldassi e Kerjota che si è sbloccato e mi auguro che continui così".

"Esordire al Riviera - è Luca Guadalupi che parla - è stata un’emozione veramente forte. Non ho mai giocato con una cornice di pubblico così importante. Oggi è un punto di partenza e non di arrivo. La prestazione di squadra esalta quella del singolo ed ora cercheremo di continuare così anche a Fossombrone". Ancora una prestazione positiva per la retroguardia della Samb. Un solo gol subito in quattro giornate. "Stiamo facendo bene - sono le parole di Leonardo Pezzola - e dobbiamo continuare a lavorare per migliorare di domenica in domenica". La delusione è dipinta sul volto del tecnico aquilano Giovanni Pagliari. "Non siamo mai entrati in partita - commenta - siamo mancati in tutto. Il rigore e l’espulsione ci hanno condizionato. Non mi sono esaltato quando abbiamo vinto non mi deprimo ora. Il primo responsabile di questo ko sono io".

b. mar.