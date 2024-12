Palladini: "Vittoria che pesa. Avanti una partita alla volta"

"Questa vittoria ha un peso importante". Queste le parole di Ottavio Palladini dinanzi a microfoni e taccuini nella sala stampa del Riviera delle Palme. "E non per i sei punti di vantaggio sulla seconda -spiega il tecnico della Samb- ma perché conquistata contro una grande squadra e soprattutto per le numerose assenze che avevamo. Chi ha giocato ha dimostrato di essere un gruppo forte e di restare con noi fino alla fine della stagione. Fabbrini, Tataranni, Zoboletti, Lonardo nel ruolo di centravanti tanto per fare dei nomi, ma tutti hanno giocato al massimo. Il campionato è difficile e dobbiamo andare avanti di partita in partita. Il Teramo si è dimostrato forte e poi ci sono sempre Atletico Ascoli, Chieti e L’Aquila. La Samb è stata finora brava ad incassare solo sei reti in 14 partite anche se quella di oggi mi dà abbastanza fastidio. I campionati si vincono a marzo e la nostra mentalità deve essere sempre la stessa e cioè lavorare e crescere ancora tanto. Sulla carta non avremo partite facili ed il nostro primo obiettivo deve essere il Termoli, una squadra che può metterci in difficoltà. Andiamo avanti una partita alla volta, ma soprattutto dobbiamo vincere domenica prossima". Sabah Kerjota è giunto al suo quinto centro stagionale. "Lo dedico -afferma- alla mia nipotina che è venuta a trovarmi dall’Albania. Ben vengano i gol per un attaccante perché fanno sempre bene. Certo avevamo diverse assenze ma chi ha giocato ha fatto vedere di non essere da meno degli altri. Abbiamo sconfitto un Teramo forte, con individualità importanti e che non perdeva da dodici partite al termine di un match difficile. I sei punti di vantaggio sono importanti ma non parlerei di fuga perché mancano ancora 20 partite".

Luca Guadalupi ha sbloccato il parziale. "Un gol importante - analizza - sono doppiamente felice perché abbiamo vinto. Lo dedico alla mia bimba e alla mia compagna. Sono loro la mia forza. Ora dobbiamo proseguire su questa strada, mantenendo questo margine di vantaggio sulle nostre dirette concorrenti". Il tecnico del Teramo Marco Pomante se la prende con l’arbitro Colelli di Ostia Lido. "Nell’azione del gol del 2-0 della Samb, è stato netto il fallo di Lonardo su Cipolletti. L’arbitro ha lasciato correre ma in questo modo si è rovinata una partita molto equilibrata, giocata da seconda della classe. Purtroppo è andata così. Ci sta a perdere a San Benedetto ma la prestazione della mia squadra è stata importante". b.mar.