Pallanuoto, a Fermo c’è il Ravenna

Conto alla rovescia e ultimi preparativi atletico-tattici per la Fermo Nuoto e Pallanuoto. Al via la sesta giornata del campionato di pallanuoto serie C. L’appuntamento è per domani alle 19,15, nella piscina comunale di Fermo ad ingresso libero. Tanta la voglia di farsi valere da parte della giovanissima squadra fermata, interamente composta da ragazzi nati tra il 1996 e il 2007, capitanata da Giacomo Carducci. Guidati dal tecnico Luca Sorcionovo, lotteranno palla su palla a caccia della seconda vittoria di stagione contro il Ravenna che vanta tre punti in più della squadra locale. La formazione ravennate, guidata dal mister Vladimir Cukic, si pregia a sua volta di una squadra altrettanto giovane, frutto anche della collaborazione con il Nuoto Club 2000 di Faenza. Spettacolo garantito per tutti quelli che, sabato sera, vorranno riempire le tribune della piscina comunale. Serena Zeppilli