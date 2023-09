Pallavolo in festa, presentate le squadre della Riviera Samb

Presentate ufficialmente le prime squadre della Riviera Samb Volley, entrambe impegnate nel campionato di Serie C. A fare gli onori di casa è il Presidente Mario Bianconi: "Saluto con affetto chi è con noi da tempo e ci tengo a dare un caloroso benvenuto a chi è arrivato in estate. In più di 40 anni che ho vissuto con la Riviera Samb Volley, ho visto questa società crescere incredibilmente: quest’anno avremo la bellezza di 24 campionati da disputare, per far funzionare al meglio gli ingranaggi serviranno passione, impegno e rispetto dei ruoli. Alle giocatrici e ai giocatori delle prime squadre chiedo di essere di esempio per i più giovani, sia dal punto di vista tecnico che comportamentale. La sfida che ci attende è quella di fare gruppo, non esiste la pretesa della vittoria a tutti i costi ma vi chiediamo il massimo impegno in allenamento e in partita". La compagine maschile, con il confermatissimo Rocco Netti in panchina, riparte con entusiasmo e voglia di rivalsa, dopo la sconfitta in finale playoff della scorsa stagione. La squadra potrà contare sul nucleo forte che ha contraddistinto le ultime annate, oltre a diversi nuovi acquisti, che daranno profondità alla rosa e nuove soluzioni a disposizione di Coach Netti. Per la Prima Squadra femminile, invece, la grande novità è la sinergia con Sibillini Volley, squadra di Amandola con cui le rossoblù uniscono le forze per disputare una stagione da protagoniste. "Il progetto nasce dalla testardaggine delle due società e soprattutto mia e di Maurizio Medico – svela coach Giuseppe Cupelli – perché avevamo da tempo in mente di unire le forze per dare nuovo impulso alla pallavolo femminile del territorio. Le sfide saranno tante, ma ci sono i presupposti per fare bene". Gli esordi stagionali avverranno domenica 17 settembre con i match di Coppa, entrambi da disputare tra le mura amiche della Palestra Curzi di San Benedetto del Tronto.

