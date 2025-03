Pallavolo, pallamano e calcetto per i ragazzi della scuola Leopardi

Le classi II e III della ‘Leopardi’ di Grottammare, partecipanti al progetto ‘Sportivamente a scuola’ si sono affrontate su tre specialità: Pallavolo, Pallamano e Calcetto. Al termine delle gare delle classi terze la palma d’oro è andata alla sezione D, secondo gradino del podio alla sezione C e terzo gradino alla terza B. L’evento è stato organizzato dai professori: Emidio Marconi Sciarroni, Romilde Di Pietro Martinelli, Domenico Piergallini con la collaborazione della professoressa Cinzia Sorgi. Per quanto riguarda le classi seconde, prima classificata la seconda A, argento per la sezione D e bronzo per la E. Alla premiazione del torneo erano presenti la dirigente scolastica Luigina Silvestri, la vice Luigina Ceddia e il consigliere delegato allo sport Nicolino Giannetti, con il Sindaco del consiglio comunale ragazzi. Gli studenti delle classi prime si sono misurati nella palla rilanciata, pallamano con canestro e calcetto. Prima classificata la sezione A, seconda la sezione B e terza la sezione C. "Il gioco di squadra è importante poiché permette di imparare a collaborare con i compagni", hanno spiegato i professori organizzatori del Torneo.