Palloncini bianchi, video e musica per l’ultimo saluto alla piccola Emilia

Palloncini bianchi all’ingresso della chiesa, un video proiettato al termine della funzione per ricordare i momenti vissuti con papà e mamma e le note del corpo bandistico ad accompagnare il corteo. Questa l’immagine che resta dell’ultimo saluto alla piccola Emilia Malaigia, sconfitta da una malattia genetica ad appena tre anni, avvenuto ieri mattina nella Chiesa di San Michele Arcangelo, oltre alla grande commozione e al cordoglio che ha accompagnato la piccola in una bara completamente bianca. Emozioni che si sono susseguite partendo dall’omelia di Don Luigi Mancini: "Voglio immaginare Emilia che finalmente potrà giocare in paradiso insieme a tantissimi amici, senza mai stancarsi. E con tutta la forza che ha dimostrato durante il suo percorso terreno e che ha saputo dare alla sua famiglia". In prima fila i familiari con papà Marco e Mamma Fabiola con gli occhi lucidi per tutta la funzione, così come i tanti parenti ed amici presenti che hanno voluto accompagnare Emilia in questo ultimo viaggio. Al termine della funzione, sullo schermo nella parte alta dell’altare, è stato proiettato un piccolo viaggio in immagini e suoni che hanno ricordato il viaggio terreno, purtroppo breve, di Emilia con i genitori che hanno dedicato tutto il loro tempo a lei, senza mai lasciarla neanche un minuto. All’esterno della chiesa anche la musica, immancabile nella vita della famiglia considerando il talento riconosciuto a livello internazionale di papà Marco con il corno, con il Corpo Bandistico di Monte Urano protagonista oltre ai tanti palloncini bianchi presenti sotto il porticato della chiesa e lasciati liberi di volare in cielo, quasi ad accompagnare quest’ ultimo viaggio di Emilia.