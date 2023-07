Pallone lanciato nel carcere Dentro c’erano 4 telefoni

La Procura di Ascoli ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio per un giovane di San Benedetto che per aver lanciato un pallone all’interno del carcere di Teramo dove era detenuto il padre, un tunisino ripetutamente balzato agli onori delle cronache anche per le minacce al giudice del tribunale di Ascoli e per una clamorosa fuga dagli arresti domiciliari. Quello lanciato dentro al carcere teramano di Castrogno non era infatti un pallone qualsiasi. All’interno della sfera di cuoio c’erano infatti due smartphone e 4 microtelefoni dotati di carica batterie e auricolari. Il pallone era stato quindi scucito, vi erano stai messi dentro gli apparecchi elettronici e quindi ricucito. Il 25 agosto scorso è stato lanciato con un calcio ben assestato all’interno del carcere di Teramo, nel campo di calcio. A ritrovarlo per primi sono però stati gli agenti della polizia penitenziaria e non i detenuti impegnati a giocare a pallone. L’accusa per lui è quella di aver tentato di procurare indebitamente a qualche detenuto da lui conosciuto un apparecchio telefonico. Assistito dall’avvocato Gramenzi, il ragazzo dovrà ora affrontare il processo.