Palmiano (Ascoli Piceno), 7 luglio 2019 - Una domenica estiva all'insegna dei motori è finita in modo imprevisto. Un drammatico incidente ha infatti gettato un'ombra scura sulla ventesima edizione del 'Palmiano Explorer', il noto raduno dei fuoristrada 4x4 che da anni si tiene nel piccolo comune montano. Uno dei partecipanti all'evento, il 33eenne D.M., proveniente dalla provincia di Chieti, è infatti rimasto coinvolto in uno scontro avvenuto intorno alle 11 fra Comunanza e Palmiano.

L'uomo era alla guida di una jeep che è improvvisamente precipitata giù da un burrone facendo un volo di oltre 5 metri prima di schiantarsi al suolo con violenza, e le conseguenze per il conducente sono state chiaramente gravi. Ha riportato un trauma cranico di entità tale da farlo finire in coma. Immediato l'arrivo dei soccorsi, a partire dalla medicalizzata partita dalla centrale operativa del 118 di Ascoli che ha presto raggiunto l'ambulanza già sul posto per l'assistenza in loco.

Vista la gravità della situazione, è stato allertato anche Marche Soccorso, e Icaro si è presto alzato in volo da Fabriano per atterrare a Roccafluvione nel giro di pochi minuti. Il paziente, intubato, è stato quindi issato sull'elicottero per essere elitrasportato d'urgenza al Torrette di Ancona, dove è ancora ricoverato, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Nel frattempo, sul luogo dell'incidente, sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Ascoli, che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro.