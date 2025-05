Palmiano, taglio del nastro per il nuovo campo polivalente

Taglio del nastro per il campo polivalente di Castel San Pietro, a Palmiano, restituito alla comunità dopo un importante intervento di riqualificazione finanziato dal fondo nazionale ‘Sport e Periferie’. Il contributo, pari a 35mila euro, ha consentito di realizzare il ripristino della pavimentazione sportiva, lavori complementari e di manutenzione degli spogliatoi e dei locali multifunzionali sottostanti. Alla cerimonia ha preso parte anche Riccardo Meloni di ‘Sport e Salute’, giunto da Roma per sottolineare il valore simbolico e concreto di un impianto sportivo che torna a essere presidio di salute, aggregazione e inclusione per tutto il territorio.

Durante l’appuntamento è stata organizzata una dimostrazione delle manovre di primo soccorso e dell’uso del defibrillatore, a cura degli operatori della centrale 118 di Ascoli. Il defibrillatore, posizionato nei pressi del presidio polisportivo, è stato donato dall’Unione Montana Tronto e Valfluvione, in collaborazione con l’Ast, nell’ambito della strategia nazionale per le aree interne. "Con questa inaugurazione restituiamo alla nostra comunità un bene pubblico, con l’obiettivo di ridare linfa vitale ai nostri territori e garantire spazi di socialità e sport accessibili a tutte e tutti", ha commentato il sindaco Emidio Ortolani. Il campo sarà prenotabile tramite i canali previsti nel Regolamento, nel rispetto dei criteri di utilizzo comunali. Un passo concreto verso una comunità sempre più attiva, unita e inclusiva.

Matteo Porfiri