Palmieri: "È arrivato il momento di svegliarci"

"Credo sia evidente a tutti che non si tratta solo di aumentare le forze dell’ordine per evitare che la notte diventi assassina, ma di coinvolgerci tutti nel creare quel villaggio educativo che permetta ai nostri ragazzi di crescere e di liberare le loro aspirazioni più belle". E’ il messaggio che il vescovo Gianpiero Palmieri ha inviato ieri alla Diocesi dopo il tragico fatto di sangue avvenuto domenica scorsa a San Benedetto, culminato con la morte di un 24enne, ucciso con un’arma da taglio. Il capo della chiesa picena ha invitato innanzitutto a pregare per la giovane vittima, Amir Benkharbouch che risiedeva a Giulianova (Teramo), per la sua famiglia e per tutti i giovani coinvolti in questa storia. "Dobbiamo tutti fermarci, per evitare di ‘passare oltre’. Non serve reagire di pancia, come si è fatto su molti social in questi giorni, dove si è scritto di tutto, anche ciò che contribuisce ad aumentare la violenza invece di superarla" ha scritto monsignor Palmieri ammonendo tutti sul fatto che "non possiamo derubricare l’episodio catalogandolo come uno dei tanti fatti di cronaca, magari pensando che la vittima, stavolta, se l’è cercata. Abbiamo bisogno di aprire gli occhi".

Secondo il vescovo, i ragazzi stanno male. "Lo gridano in mille modi: dalle forme di autolesionismo, alle crisi di panico, alla rabbia e violenza diffusa, all’alcolismo e all’uso di stupefacenti, all’incapacità di tenersi un lavoro, al rifiuto di pensare al domani o di sognare una vita di coppia e di famiglia…". A tutti monsignor Palmieri rivolge alcune domande. "E se fosse arrivato il momento di svegliarci? Di realizzare finalmente quel patto tra istituzioni e cittadini che dia il posto centrale che merita al compito educativo? Se decidessimo di mettere da parte ciò che ci divide per accompagnare i ragazzi a scoprire il senso bello del vivere, fatto di amicizia, rispetto, solidarietà verso i fragili?". Infine l’esortazione all’unità di intenti. "Mettiamoci tutti intorno ad un tavolo per cominciare a riflettere su cosa fare insieme. Non dobbiamo rassegnarci a perdere una generazione intera, prima di renderci conto che l’unica cosa necessaria è imparare al più presto la più importante arte della vita: l’essere padri e madri, che sanno dare tutto sé stessi per i loro figli, unica condizione perché ci sia futuro. Chi ci sta? Mettiamoci insieme!".

p. erc.