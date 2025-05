Palmieri esulta per il Papa: "Sono felice che sia lui". Quanto Piceno nella scelta

"Un uomo molto colto, dalla spiritualità profondissima. Francesco lo ha voluto a Roma, dopo averlo conosciuto in Perù. Ha toccato, nel suo discorso, temi come la pace, l’aiuto ai poveri e la sinodalità, in continuità con Bergoglio. Sono proprio felice che la scelta sia ricaduta su di lui". E’ emozionato, e non potrebbe essere altrimenti, il vescovo ascolano e sambenedettese Gianpiero Palmieri, subito dopo l’elezione di Robert Francis Prevost come nuovo Pontefice. Un nome forse inaspettato, quello dell’americano, che però aveva preso quota nella giornata di ieri. In queste ultime 48 ore, comunque, anche il Piceno ha giocato un ruolo fondamentale. Sono stati due, infatti, gli ‘ascolani’ protagonisti di un momento decisivo per la storia della Chiesa. Il primo è il cardinale Raniero Cantalamessa, che mercoledì pomeriggio ha presentato ai 133 cardinali chiamati al voto una lunga meditazione, durata circa 45 minuti. Un momento di riflessione previsto dal rituale del Conclave, volto a preparare spiritualmente i porporati alla scelta più solenne, "con retta intenzione", come recita l’Ordo Rituum Conclavis, mirando esclusivamente al bene della Chiesa universale. Cantalamessa, tra l’altro, è stato ‘accusato’ di essersi dilungato troppo, visto che inizialmente si pensava che la meditazione durasse non più di un quarto d’ora. E questa dilatazione dei tempi ha rallentato la fuoriuscita della prima fumata, che è arrivata alle 21 (circa due ore dopo l’orario previsto delle 19) e che è stata nera. Ebbene, Raniero Cantalamessa ha novant’anni e nacque proprio nel Piceno, esattamente a Colli del Tronto. Ad Ascoli intanto si ricordano di lui anche se, in realtà, è tornato poche volte nella sua terra d’origine, essendo stato per decenni (dal 1980 fino ad oggi) predicatore della Casa Pontificia. Tra chi ha votato, essendo anche eleggibile, c’era invece il cardinale Giuseppe Petrocchi. Arcivescovo de L’Aquila, il 77enne è nato ad Ascoli nel 1948. Venne proclamato cardinale nel 2018 proprio da Papa Francesco. In città in molti lo ricordano anche per aver insegnato cinque anni nel liceo scientifico ‘Orsini’, così come animatore principale del Movimento diocesano dell’Opera di Maria. E’ stato anche parroco di Venarotta e di Trisungo. Il Piceno, in passato, è stata terra di due papi: Papa Niccolò IV, al secolo Girolamo Masci (nato a Lisciano ed eletto nel 1288, morì nel 1292) e Papa Sisto V, al secolo Felice Peretti, nato a Grottammare nel 1521 e pontefice dal 1585 al 1590. Non c’è stato il proverbiale ‘due senza tre’.

Matteo Porfiri