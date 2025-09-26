Pambieri porta in scena Pirandello:: "Viaggio ironico e appassionato"

Dopo il grande successo delle tappe precedenti, che hanno registrato una grande partecipazione di pubblico, ‘Prima Scena’, il primo e più importante Festival di Scenografia, arriva ad Ascoli. Domenica 28 settembre alle 18, infatti, il Teatro Dei Filarmonici ospiterà lo spettacolo ’Centomila, uno, nessuno - La curiosa storia di Luigi Pirandello’. Scritto e diretto da Giuseppe Argirò, è interpretato da Giuseppe Pambieri, attore e regista dalla carriera costellata di successi tra teatro, cinema e tv, grazie ai lavori con alcuni dei più importanti nomi come Giorgio Strehler, Franco Zeffirelli e Luca Ronconi. L’evento è gratuito, i biglietti si possono prenotare online su CiaoTickets: info 392 4450125 o 0733 1776765. E’ stato lo stesso Giuseppe Pambieri, che il 18 novembre compirà 81 anni, a presentare questo spettacolo.

Pambieri com’è questo Pirandello che porterà al Teatro Dei Filarmonici?

"Affascinante, lo facciamo da un po’ di anni e funziona bene. Si tratta di un excursurs sulla vita di Pirandello con quattro monologhi, nel mezzo racconto la sua vita con cose curiose".

Il tutto trattato con ironia?

"Un viaggio sicuramente ironico e appassionato nell’universo dello scrittore siciliano, un ritratto inedito disegnato attraverso le figure più significative della sua vita, le sue opere, il suo pensiero; una riflessione umoristica sull’uomo del Novecento".

Racconterà anche aspetti meno conosciuti di Pirandello?

"Certamente, dal rapporto con la domestica Maria Stella che nutrì l’immaginazione religiosa dell’autore, alla figura del precettore, custode del suo apprendistato culturale, dai tumultuosi anni giovanili e dal rapporto conflittuale con il padre che aveva partecipato all’Impresa dei Mille fino a Volturno, fino agli amori, specchio di un immaginario erotico ossessivo e di una personalità complessa e tormentata".

Possiamo consigliarlo anche agli studenti?

"Di sicuro. Pirandello è uno degli autori degli esami di maturità e sarà utile scoprirne i lati meno conosciuti".

Lei ha lavorato con i migliori registi del cinema e del teatro: cosa le è rimasto?

"Mi hanno aiutato molto nella carriera di attore con metodi di insegnamento diversi che mi hanno fatto crescere tanto. Sono un attore assolutamente eclettico dalla comicità al dramma, proprio per aver avuto la fortuna di lavorare con grandi Maestri".

Anche se la grande popolarità l’ha avuta dalla tv?

"Il grande pubblico mi ha amato nei dieci anni della soap ‘Incantesimo’ e devo ammettere che questa popolarità mi ha aiutato anche a teatro".

Lei ha ancora tanta energia e voglia di lavorare: non ha mai pensato di fermarsi?

"Voglia di fermarmi ne ho, ma sono abituato a certi ritmi e per ora vado avanti con mia figlia Micol mentre mia moglie Lia Tanzi si è ritirata dalle scene. Mi piace ancora stare sul palco, un attore completo deve saper far tutto, far ridere è più difficile che far piangere. Alberto Lionello è stato un maestro, con i suoi tempi comici perfetti".

Valerio Rosa