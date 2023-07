Panariello e Masini insieme sul palco di Piazza del Popolo

‘Panariello contro Masini. Lo strano incontro. Per la prima volta insieme in tour’ fa tappa ad Offi-da. C’è grande attesa questa sera nella cittadina dei merletti per lo spettacolo, che si terrà, a partire dalle 21.30, nella splendida piazza del Popolo, nel cuore del centro storico. Offida rappresenta l’unica tappa nelle Marche. Lo spettacolo vede impegnati sullo stesso palco i due artisti: Giorgio Panariello e Marco Masini, che apparentemente non hanno assolutamente niente in comune. I due amici per la prima volta hanno deciso di portare in scena questo loro rapporto. Biglietti su Ciao ticket o al botteghino, che aprirà alle 19.