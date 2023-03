Panchina contro la violenza di genere

Inaugurare una panchina rossa come messaggio di vicinanza alle donne vittime di soprusi. Questo l’obiettivo dell’iniziativa ‘Il coraggio di Emma’, promossa dal comitato ascolano della Croce Rossa per sensibilizzare la popolazione attraverso un segno concreto di contrasto alla violenza di genere. La panchina verrà posizionata a Maltignano, in via IV Novembre, e il taglio del nastro è in programma per domani mattina alle 11. Interverranno, oltre al sindaco Armando Falcioni, anche la presidente della Croce Rossa Cristiana Biancucci e gli studenti della scuola secondaria del paese. "L’amministrazione comunale di Maltignano ha subito aderito al progetto – spiega il vicesindaco Monica Mancini Cilla –. Il tema della violenza di genere non ha età, nè colore, e va trasmesso alle nuove generazioni perché possano prenderne da subito coscienza".

m.p.