Panchina rossa per Melania Rea

Il suo omicidio, avvenuto il 18 aprile del 2011, portò purtroppo il Piceno alla ribalta nella cronaca nera nazionale. Melania Rea, assassinata dal marito Salvatore Parolisi, è diventata un simbolo per tante donne che cercano di resistere alla violenza dei propri partner, vivendo tra mille sofferenze. In suo onore, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, oggi verrà inaugurata una panchina rossa a lei intitolata. Questa verrà allestita a Folignano, a due passi dall’abitazione in cui Melania viveva prima di essere brutalmente uccisa dodici anni fa. La cerimonia comincerà alle 16 in viale Firenze, nei pressi della casetta dell’acqua. Parteciperanno i familiari Rea e Michele, fratello di Melania. Presenti anche rappresentanti della scuola, della cultura e della società civile. Oltre a Melania Rea verrà ricordata anche Giulia Cecchettin, insieme a tutte le donne vittime di femminicidio. In caso di maltempo la cerimonia si terrà nell’aula consiliare in viale Genova. "Sono trascorsi più di dieci anni dalla scomparsa di Melania e abbiamo pensato di renderle omaggio in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne – spiega il sindaco folignanese Matteo Terrani –. Purtroppo i terribili fatti di cronaca degli ultimi giorni ci inducono a tenere sempre accesi i riflettori sul tema del femminicidio".

Matteo Porfiri