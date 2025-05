Si aggiunge anche Grottammare all’elenco delle tante località italiane che scelgono di accendere i riflettori su una malattia ancora poco riconosciuta ma molto diffusa come la fibromialgia. La panchina viola sul lungomare De Gasperi ha inserito nuovamente la città nel movimento nazionale che trasforma luoghi quotidiani in messaggi di solidarietà. Il manufatto è stato tinteggiato dal gruppo Scout Grottammare 1 e in occasione della Giornata mondiale della fibromialgia, promossa da Fibromialgia Italia Odv, ha trovato il suo posto nei pressi della Dog Beach 43° Parallelo. La panchina viola è più di un gesto simbolico: è un invito a fermarsi, a guardare, a informarsi. È un segnale di attenzione verso chi convive con una sindrome cronica spesso invisibile agli occhi degli altri, ma profondamente invalidante nella vita quotidiana. In Italia ne soffre dal 2 all’8% della popolazione, specie le donne.