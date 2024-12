Pandori in dono ai volontari

Una delegazione del Club 41 Marcuzzo 43 si è recata nei locali della chiesa di San Simone Giuda a Monticelli, per consegnare i ‘Pandori della Solidarietà’ ai volontari della ‘San Vincenzo De Paoli’ che assistono le famiglie in difficoltà. Il Presidente del Club, Fabio Petroni, assieme al Past Presidente Valerio Rosa, al Segretario Ermanno Silvestri e al Tesoriere Gianpaolo Ferretti, sono stati ricevuti dalla Presidente della conferenza Carla Borraccini, dal vice Cesare Luzi, da alcuni volontari e dal parroco Don Giampiero Cinelli.

"E’ un service che si ripete ogni anno – ha sottolineato il Presidente del Club 41 Marcuzzo, Fabio Petroni – non solo nelle parrocchie cittadine, ma anche nelle altre del territorio del Marcuzzo in particolare a Campli e a Civitella del Tronto. I ‘Pandori di Natale’ del Club 41 Italia sono realizzati da una importante azienda di Verona, ma sono confezionati appositamente perché ognuno dei 45 club italiani possa distribuirli, proprio in occasione del Natale, a chi è in difficoltà". Soddisfatto il parroco della chiesa di ‘San Simone e Giuda’ a Monticelli e della chiesa di ‘Santa Rita’ a Brecciarolo: "A nome della comunità – ha dichiarato Don Giampiero – voglio ringraziarvi per la sensibilità che avete dimostrato e per aver scelto la conferenza di San Vincenzo De Paoli della nostra parrocchia". Molto felice anche la Presidente Borraccini.

"In questo momento assistiamo circa 25 famiglie – ha commentato Carla Borraccini – e non potete capire quanto sarà apprezzato questo gesto. Pensate che due settimane fa ci sono stati donati due televisori e quando li abbiamo consegnati a due famiglie che in casa non li avevano i bambini ci hanno abbracciato come se davvero si fosse realizzato un sogno. Ogni aiuto è utile. Noi raccogliamo soprattutto beni di prima necessità e alimenti a lunga conservazione, ma a Natale avere un pandoro in casa, per tante famiglie è davvero simbolo di festa. Grazie di cuore al Club 41 Marcuzzo".