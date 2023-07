’Pane sospeso’, la Croce Rossa per i poveri

Aumentano le famiglie in difficoltà e la Croce rossa di Ascoli propone il ‘pane sospeso’, ovvero la possibilità per i clienti, in alcune panetterie aderenti all’iniziativa, di pagare il pane (anche un solo panino) e lasciarlo in negozio. Ha aderito a questa bella iniziativa il panificio Marsico. "La signora Antonella – dice la presidente della Cri ascolana – conosce la fragilità del quartiere e ha subito risposto alla nostra richiesta dimostrando subito solidarietà". "Sono soprattutto gli anziani i più sensibili – dice la titolare del panificio Marsico –. Magari anche solo un panino, ma ci pensano. Dopo un’iniziale reticenza, i clienti si sono dimostrati tutti più generosi. E spesso, vedendo che lo fa il cliente davanti, decidono di lasciare qualche pagnotta pagata".

l. c.