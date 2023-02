Panico in un bar e poi guida ubriaco Minacce agli agenti, scatta il Daspo urbano

Il Questore di Ascoli ha emesso un provvedimento di Daspo urbano nei confronti di un cittadino straniero per i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, guida senza patente e guida sotto l’influenza dell’alcool. Sabato scorso l’uomo, in stato di alterazione da assunzione di alcol, ha minacciato di morte il titolare di un bar nel quartiere di Monticelli e alcuni clienti, poi si è messo alla guida dell’auto creando problemi alla circolazione. Durante il controllo lo stesso ha minacciato di morte anche gli operatori intervenuti, oltre che di ritorsioni nei confronti dell’esercizio pubblico come quella di dare fuoco al locale. Il soggetto è stato quindi fermato e indagato per violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di indicare la propria identità personale, guida senza patente e guida sotto l’influenza dell’alcool, oltre che segnalato alle autorità amministrative per ubriachezza manifesta. Oltre alle conseguenze penali del suo comportamento, è scattato per il cittadino il daspo urbano per la durata di 6 mesi. Lo stesso non potrà accedere o stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici ubicati nel Comune di Ascoli, ovvero nella Zona commerciale e industriale, dalle ore 19 alle 5 di ogni giorno. La violazione di tale divieto (D.A.C.Ur.), è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.