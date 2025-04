Panificio antifascista ad Ascoli, interrogazione parlamentare: “Perché quell’accertamento al forno?”

Ascoli, 29 aprile 2025 – “Non risultano chiare le basi sulle quali sia sia deciso di compiere l'accertamento all'interno dei locali del panificio di Ascoli Piceno, nonché di procedere all'identificazione della signora Lorenza Roiati, poiché quest'ultima ha esposto uno striscione che celebra la giornata dal 25 aprile, Festa Nazionale, risultante in un episodio estremamente preoccupante che non meritava assoluta chiarezza".

A destra lo striscione affisso il 25 aprile fuori dal forno di Ascoli, a sinistra gli striscioni di minaccia contro il panificio antifascista. Al centro Enrico Borghi senatore di Italia Viva che ha scritto al ministro degli Interni Matteo Piantesodi

Lo scrive il senatore di Italia Viva Enrico Borghi, vicepresidente del partito, in un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno Piantedosi, sottoscritta anche dagli alti parlamentari del gruppo Paita, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto.

"Se resta che la presentazione di uno striscione inneggiante all'antifascismo può dar luogo a un estremo per un accertamento? - chiede Borghi - è inoltre incomprensibile che io non abbia visto lo status di tale sorta (ossia il riconoscimento e l'identificazione) per i neofascisti che a Dongo, in provincia di Como, lo scorso 27 aprile, si sono radunati per l'anniversario della cattura di Benito Mussolini, i quali a più riprese hanno fatto il saluto fascista?”.

“25 aprile, buono come il pane, bello come l’antifascismo”. Questa la frase riportata, in rosso, su un telo bianco appeso appena fuori il negozio ‘L’Assalto ai Forni’, in piazza Arringo la mattina del 25 aprile. “Abbiamo affisso lo striscione – aveva raccontato la proprietaria del forno, Lorenza Roiati -, come facciamo ogni anno, e verso le otto del mattino è arrivata una volante della polizia in divisa. Gli agenti si sono fermati e mi hanno chiesto chi avesse messo lì lo striscione. Abbiamo risposto che era nostro. Hanno subito chiamato i loro superiori, davanti a me, con un atteggiamento inquisitorio, come a dire: ‘Adesso ti facciamo vedere noi’. Dopo dieci minuti di telefonata, immagino abbiano appurato che il contenuto dello striscione non rappresentava reato né alcun problema, e così mi hanno chiesto i documenti, che non avevo con me. Hanno preso comunque nome, cognome e data di nascita, e se ne sono andati. Poi sono tornati altri tre agenti, in borghese, a chiedere la stessa cosa”.

Nella serata di sabato 26 aprile, a poca distanza dalla Questura, era poi comparso un primo striscione con la scritta "Ai forni", in cui era stata cancellata la parola "L'assalto", alludendo in modo ambiguo al nome del panificio. Poche ore dopo, un secondo striscione affisso in viale De Gasperi, recitando: "Da quel forno un tale fetore che diventa simpatico anche il questore".