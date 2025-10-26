Pantaloni assessore: "Grande responsabilità, un’emozione fortissima"

Il suo posto, nella giunta Acquaroli, era certo già da un po’. E non era mai stato messo in dubbio. D’altronde, con 8.407 preferenze ottenute nella circoscrizione picena, non poteva andare diversamente. Ieri è arrivata anche l’ufficialità: l’ascolana Francesca Pantaloni è stata nominata assessore regionale con le deleghe al bilancio, alle finanze, provveditorato ed economato, organizzazione e personale, pari opportunità.

Pantaloni, che emozione c’è nel ricevere questo incarico?

"Un incarico di grande responsabilità che affronterò con serietà, equilibrio e spirito di servizio. L’emozione è fortissima, anche perché è la prima volta che in Regione viene affidato il bilancio a un assessore donna. Svolgerò questo ruolo con grande onore e senso di responsabilità. Sono pronta a partire, collaborando al massimo con tutti gli altri colleghi di giunta. Lavorerò per una Regione solida, efficiente e giusta, capace di valorizzare le persone e costruire fiducia attraverso i fatti".

Il fatto che venisse scelta come assessore era ormai scontato, quindi possiamo dire che se lo aspettava?

"Sì, era nell’aria. Però finchè non arriva l’ufficialità non è mai detta l’ultima parola. Ringrazio il presidente Francesco Acquaroli per la fiducia che ha riposto in me. Sono davvero molto felice e, ripeto, sono già operativa. D’altronde, mi occupavo di bilancio anche nella giunta comunale di Ascoli, quindi sono pienamente soddisfatta per le deleghe che mi sono state assegnate. Cercherò di fare del mio meglio".

Quale sarà il suo primo impegno?

"Nei prossimi giorni studieremo bene come procedere. Ma, come ho già detto, c’è la massima collaborazione con gli altri assessori e abbiamo tutti le idee piuttosto chiare. Il bilancio, ovviamente, sarà la priorità e dobbiamo metterci subito mano. Ho maturato molta esperienza, in questo settore, e sono certa di poter lavorare bene. Senza tralasciare, ovviamente, nemmeno le altre deleghe che sono anch’esse molto importanti. Ci metteremo subito all’opera". Chi intende ringraziare?

"Oltre ad Acquaroli, dico grazie a tutti coloro che mi hanno supportata in questa campagna elettorale e nel mio percorso politico svolto fino ad ora. In particolare il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, e tutto il territorio Piceno che ha deciso di votarmi in occasione delle ultime Regionali. Grazie a tutti davvero. Di cuore. Cercherò di ripagare al meglio la fiducia che mi è stata data".

A chi prenderà il suo posto nella giunta comunale di Ascoli, invece, che augurio rivolge?

"Al nuovo assessore, appena il sindaco lo nominerà, auguro di proseguire nel migliore dei modi il lavoro intrapreso da questa amministrazione. C’è un bell’ambiente, proprio grazie a Marco Fioravanti e la sua squadra. Ad Ascoli c’è proprio tutto per lavorare bene. E la Regione sarà sempre a disposizione".

Matteo Porfiri