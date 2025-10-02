Pantaloni, rimpasto all’Arengo. Si libera un posto in Consiglio, diverse le deleghe da assegnare

Un piccolo rimpasto, nei prossimi giorni, riguarderà la giunta comunale. Con l’elezione a consigliera regionale di Francesca Pantaloni (foto), infatti, si libera un posto, che il sindaco Marco Fioravanti dovrà colmare. Il ruolo di assessore è infatti incompatibile con quello di consigliera in Regione: pertanto la Pantaloni darà le dimissioni. Diverse le deleghe che, nel corso di questo anno, dalle elezioni del 2024, sono state gestite dalla stessa ormai ex assessora: bilancio, finanza e tributi, controllo gestionale e strategico, gare e contratti, economato, agricoltura e farmacie. Molti anche gli obiettivi raggiunti dalla Pantaloni: su tutti, spicca l’aver introdotto anche ad Ascoli la tassa di soggiorno, che ha rappresentato una grande novità sul fronte turistico, consentendo alle casse comunali di incassare ulteriori fondi spendibili, poi, per migliorare l’offerta nei confronti dei visitatori. Ora, come detto, il sindaco dovrà scegliere un altro assessore. Si tratterà sicuramente di una donna, anche per una questione di ‘quote rosa’. Scorrendo nella graduatoria delle preferenze riscosse in occasione delle ultime elezioni comunali, la più votata è Barbara Pennacchietti, storico braccio destro del senatore Guido Castelli. Ma difficilmente la scelta ricadrà su di lei. Così come difficilmente, sempre scorrendo la ‘classifica’, verrà assegnato l’assessorato alla dottoressa Giovanna Cameli, che già in passato aveva fatto parte della giunta proprio sotto la gestione Castelli. Ecco, dunque, che potrebbe scattare la corsa a due tra Marika Ascarini, che era stata eletta consigliera nella lista di Fratelli d’Italia (la stessa di Francesca Pantaloni) e la leghista Patrizia Petracci. La prima, in realtà, sembra essere favorita, considerando il boom di consensi ottenuto da Fratelli d’Italia anche alle regionali. Molto dipenderà, seppur in maniera indiretta, dagli accordi che verranno siglati tra partiti per quanto concerne gli assessorati in Regione. Dal gioco tra forze politiche, infatti, potrebbe essere scelta l’una piuttosto che l’altra. Indubbiamente, però, questi sono i nomi più gettonati. Sullo sfondo, potrebbe inserirsi nella sfida per un posto in giunta anche Manuela Di Micco, eletta un anno fa nella lista di ‘Noi Moderati’. Non è escluso, infine, che il sindaco Fioravanti possa anche ‘pescare’ tra qualcuno che non faccia parte del consiglio comunale.

Matteo Porfiri