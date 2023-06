Pantofola d’Oro e Zanetti insieme Ecco la nuova collezione di scarpe

La Pantofola d’Oro ha sottoscritto un importante collaborazione con Javier Zanetti, una leggenda del calcio e uno degli atleti più rispettati nella storia del bel gioco. La Pantofola d’Oro è un rinomato brand del lusso Made in Italy che è nato proprio ad Ascoli specializzato nella produzione di calzature da calcio di alta qualità. Fondata nel 1886, l’azienda è famosa per l’artigianalità e l’eccellenza dei suoi prodotti, che uniscono tradizione, stile e performance. Ogni scarpa Pantofola d’Oro è realizzata con passione e dedizione per offrire ai calciatori di tutto il mondo un’esperienza di gioco superiore. Javier Zanetti è una leggenda del calcio globale, conosciuto per la sua carriera di successo e il suo impegno umanitario. Ha giocato come difensore nell’Inter per 19 stagioni, diventando il calciatore straniero con più presenze nella storia del club. Zanetti è anche noto per il suo lavoro filantropico attraverso la Fondazione Pupi, che si dedica a migliorare la vita dei bambini attraverso progetti educativi e sportivi. Questa partnership unica segna l’incontro tra l’eccellenza italiana nel mondo delle calzature e la passione senza limiti per il calcio incarnata da Zanetti. La forte sinergia tra l’eccellenza artigianale e il talento leggendario dà vita a una collezione di scarpe da calcio che celebra l’amore per il gioco e l’impegno sociale di Zanetti. La collezione prende spunto dallo storico modello ’Lazzarini’ e comprende due varianti, ognuna con un significato speciale. La prima variante presenta una stampa esclusiva della bandiera nerazzurra. I colori vivaci che hanno vestito la squadra, di cui Javier Zanetti è stato capitano per molti anni, prendono vita su questa scarpa realizzata in pelle pregiata. Con orgoglio e passione, gli amanti del calcio potranno sfoggiare i colori della loro squadra del cuore sia in campo che fuori. La seconda variante celebra l’Albiceleste e l’eccezionale figura di Javier Zanetti.

I distintivi colori bianco e azzurro della bandiera argentina sono stati elegantemente incorporati in questa scarpa, rappresentando l’importante contributo di Zanetti come uno dei più grandi giocatori del suo paese. La collaborazione tra Pantofola d’Oro e Javier Zanetti va oltre la creazione di scarpe da calcio di alta qualità. Ogni paio di queste scarpe rappresenta un’opportunità di sostenere la Fondazione Pupi, un’organizzazione che si impegna nel migliorare la vita dei bambini attraverso progetti educativi e sportivi. Ogni passo con queste scarpe diventa un gesto di solidarietà e supporto per i bambini in tutto il mondo.

Vittorio Bellagamba