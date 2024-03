Pantofola d’Oro si rinnova

Sarà una delegazione dell’Ascoli Calcio ad inaugurare domani alle ore 18.30 il rinnovato punto vendita della Pantofola d’Oro in via Vidacilio. L’azienda di calzature sportive di qualità e di alta artigianalità, fu fondata nel lontano 1886 dalla famiglia Lazzarini, e nel Dopoguerra è poi diventata la scarpa da calcio dei campioni. Su tutti il centravanti inglese della Juventus, John Charles, che nel 1959 provò il prodotto di Emidio Lazzarini e disse: "Ma queste non sono scarpe, ma pantofole d’oro!". Negli anni la Pantofola d’Oro è stata poi calzata da Altafini, Cruiff, Falcao, Conti, Van Basten, Klinsmann e dall’ex CT della Nazionale Roberto Mancini. Una vera eccellenza ascolana.