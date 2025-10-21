La crisi che non t’aspetti
Andrea Zanchi
La crisi che non t’aspetti
Ascoli
Paola Angelini vince il quinto Premio Licini
21 ott 2025
VALERIO ROSA
Cronaca
Paola Angelini vince il quinto Premio Licini

È l’artista sambenedettese Paola Angelini la vincitrice della V edizione del Premio Osvaldo Licini by Fainplast. L’annuncio è stato dato...

È l'artista sambenedettese Paola Angelini la vincitrice della V edizione del Premio Osvaldo Licini by Fainplast. L'annuncio è stato dato nel corso del talk che si è svolto nella Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea a Roma, alla presenza della Direttrice del museo romano Renata Cristina Mazzantini, del curatore del premio Alessandro Zechini, del Presidente di Arte Contemporanea Picena Andrea Valentini e di Roberta Faraotti della Fainplast, azienda sostenitrice dell'iniziativa. La Angelini, scelta nella rosa di quattro artisti selezionati, è stata individuata grazie alla partecipazione di una rete diffusa di esperti del contemporaneo, tra curatori, critici, direttori di museo e artisti, provenienti da tutta Italia. Istituito nel 2021, il Premio nasce con l'obiettivo di sostenere e promuovere la ricerca pittorica contemporanea, ispirandosi alla figura visionaria di Osvaldo Licini. In cinque edizioni ha coinvolto quasi 200 professionisti del settore, raccogliendo quasi 400 segnalazioni. A Paola Angelini verrà dedicata una retrospettiva, con il patrocinio dell'Arengo, ispirata alla grande opera del maestro Osvaldo Licini, nella Galleria d'Arte Contemporanea dai primi di dicembre. "Paola Angelini – ha dichiarato Roberta Faraotti – è la prima vincitrice donna del Premio Licini, una artista che ha i suoi natali proprio nel territorio Piceno".

Valerio Rosa

