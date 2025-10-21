Paola Angelini vince il quinto Premio Licini

È l’artista sambenedettese Paola Angelini la vincitrice della V edizione del Premio Osvaldo Licini by Fainplast. L’annuncio è stato dato nel corso del talk che si è svolto nella Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea a Roma, alla presenza della Direttrice del museo romano Renata Cristina Mazzantini, del curatore del premio Alessandro Zechini, del Presidente di Arte Contemporanea Picena Andrea Valentini e di Roberta Faraotti della Fainplast, azienda sostenitrice dell’iniziativa. La Angelini, scelta nella rosa di quattro artisti selezionati, è stata individuata grazie alla partecipazione di una rete diffusa di esperti del contemporaneo, tra curatori, critici, direttori di museo e artisti, provenienti da tutta Italia. Istituito nel 2021, il Premio nasce con l’obiettivo di sostenere e promuovere la ricerca pittorica contemporanea, ispirandosi alla figura visionaria di Osvaldo Licini. In cinque edizioni ha coinvolto quasi 200 professionisti del settore, raccogliendo quasi 400 segnalazioni. A Paola Angelini verrà dedicata una retrospettiva, con il patrocinio dell’Arengo, ispirata alla grande opera del maestro Osvaldo Licini, nella Galleria d’Arte Contemporanea dai primi di dicembre. "Paola Angelini – ha dichiarato Roberta Faraotti – è la prima vincitrice donna del Premio Licini, una artista che ha i suoi natali proprio nel territorio Piceno".

Valerio Rosa