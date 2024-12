Paola Senesi alla segreteria nazionale

Cambio ai vertici nazionali della Cgil, soprattutto in merito di edilizia. Un cambio che sorride al Piceno in un momento che verrà ricordato tra i più cupi per le varie problematiche occupazionali e di spopolamento del territorio di sempre. In questo quadro particolarmente preoccupante, arriva la nomina di Paola Senesi, già segretaria generale della Fillea Cgil di Ascoli e Fermo, che è stata eletta nella Segreteria Nazionale della Fillea Cgil, categoria della Cgil che segue il settore dell’edilizia.

"Una grande notizia, riconoscimento del grande lavoro svolto in questi anni di militanza nella Camera del Lavoro di Ascoli Piceno e come dirigente territoriale della Fillea Cgil, oltre che il riconoscimento del lavoro svolto sul territorio dalla Fillea Cgil di Ascoli Piceno e Fermo e di tutte e tutti i compagni che operano nella categoria" commenta la Cgil ascolana.

Tutta la Camera del Lavoro di Ascoli porge le congratulazioni alla compagna per la sua elezione e le invia un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua militanza sindacale, in un ruolo di così grande responsabilità, come quello per il quale è stata eletta oggi. Certi che anche in questa avventura riuscirà in un grande lavoro, come già accaduto nel nostro territorio. La Camera del Lavoro esprime il proprio orgoglio "nel vedere un’altra dirigente del nostro territorio andare a contribuire alla nostra Organizzazione a livello nazionale e portare la voce e l’esperienza che un piccolo territorio pieno di problemi, come il nostro, lascia in eredità".